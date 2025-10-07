De "imperador do mundo" a "chamada telefônica muito boa": veja como Lula e Trump se reaproximaram

Trump (à esquerda) e Lula (à direita) discursaram na Assembleia Geral da ONU. ANGELA WEISS / AFP

A conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na manhã de segunda-feira (6), marcou mais um passo importante na reaproximação diplomática entre os dois países, após meses de tensão.

Durante 30 minutos, os dois líderes relembraram a “boa química” que tiveram durante um breve encontro na Assembleia Geral da ONU, em setembro, e trocaram telefones para manter um canal direto de comunicação.

Depois do diálogo, Trump usou uma rede social para dizer que teve uma “chamada telefônica muito boa” com Lula.

A relação começou a mudar em setembro, na Assembleia Geral da ONU. Durante seu discurso, Donald Trump surpreendeu ao se referir de forma elogiosa a Lula.

— Encontrei o líder do Brasil, falei com ele. Ele parece um homem muito agradável. Gosto dele e ele gosta de mim. Gosto de fazer negócio com pessoas de que eu gosto. Quando não gosto, não gosto. Mas tivemos uma "química excelente".

Trump relatou que o encontro com o presidente brasileiro foi breve, logo após o discurso do brasileiro na abertura da Assembleia Geral.

Antes deste rápido contato, entretanto, os dois líderes fizeram declarações públicas um sobre o outro de forma menos amigável.

Veja abaixo o que eles já disseram

Abril

Donald Trump anuncia tarifas de 10% em produtos de uma lista de países incluindo o Brasil. Lula declara que o Brasil não abriria mão de sua soberania:

Somos um país que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão de sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e que respeita todos os países — dos mais pobres aos mais ricos —, mas que exige reciprocidade no tratamento.

Julho

lula diz que Brasil não abre mão da soberania. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Uma semana após o anúncio do tarifaço, Lula sugeriu que o presidente norte-americano queria ser o imperador do planeta Terra.

Não podemos deixar o Presidente Trump esquecer que ele foi eleito para governar os EUA. Ele não foi eleito para ser o imperador do mundo. Ninguém quer se separar dos EUA, ninguém quer ser livre dos EUA, o que queremos não é ser reféns dos EUA, queremos liberdade.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu ao comentário de Lula.

O presidente (Trump) certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente. KAROLINE LEAVITT Porta-voz da Casa Branca

Semanas depois, Lula disse que pediu conversa com autoridades americanas, mas que não era atendido.

O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Eu pedi para fazer contato. Eu designei meu vice-presidente, meu ministro da Agricultura, meu ministro da Economia, para que todos conversem com seus equivalentes nos EUA para entender qual é a possibilidade de conversa. Até agora, não foi possível.

Agosto

Donald Trump. SAUL LOEB / AFP

Ele (Lula) pode conversar comigo quando quiser. Vamos ver o que acontece. Mas eu amo o povo do Brasil. As pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada.

Em uma entrevista à agência Reuters, Lula comentou a manifestação do presidente norte-americano:

Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar

Setembro

Passado um mês do tarifaço em vigor, Donald Trump comentou a relação com o Brasil.

Bem, não sei… estamos falando de coisas que nos deixam muito desapontados com o Brasil. Aplicamos tarifas muito altas por causa do que eles estão fazendo, algo muito lamentável. Eu amo o povo do Brasil.

No dia 22, na Assembleia Geral da ONU. Sem citar Trump, Lula abriu o discurso com uma crítica à política externa e tarifária adotada pelos EUA.

Em seguida, Trump discursou e comentou o breve encontro com o presidente brasileiro.

Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos.