Lula recebe Jorge Messias, cotado para o STF, e lideranças evangélicas: "Encontro especial, de emoção e fé"

Encontro foi realizado na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira o advogado-geral da União, Jorge Messias, e lideranças evangélicas no Palácio do Planalto.

Messias é um dos cotados para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Evangélico, o advogado conta com o apoio de membros da bancada evangélica no Congresso, incluindo parlamentares que não são da base governista, segundo o g1.

A reunião também teve a participação do bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, do deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) e da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Em seu perfil no X, Lula disse que o encontro foi "especial, de emoção e fé".

O presidente ainda destacou que o pastor relatou o crescimento da igreja. "Pude reiterar a relação de respeito que tenho pela Assembleia de Deus e o relevante trabalho espiritual e social promovido pela igreja", escreveu.