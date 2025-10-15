Correios buscam empréstimo de R$ 20 bilhões para reestruturação financeira

Correios acumula déficits bilionários nos últimos anos. Correios / Divulgação

O presidente dos Correios, Emmanoel Schmidt Rondon, anunciou nesta quarta-feira (15) que está em negociação com bancos e instituições financeiras para buscar um empréstimo de R$ 20 bilhões para financiar a reestruturação financeira da empresa. O dinheiro também será destinado ao Plano de Demissão Voluntária (PDV).

— A gente precisa recuperar a liquidez da empresa para que a gente possa, por exemplo, ter capacidade de pagar o Plano de Demissão Voluntária (PDV). Estamos fazendo uma operação com bancos para realizar uma tomada de recursos — disse Rondon, que assumiu o cargo há um mês, em coletiva de imprensa.

A operação de crédito deve ter garantias da União e estar condicionada a medidas para sanear a gestão da estatal para recompor as perdas dos últimos três exercícios e dos dois primeiros trimestres deste ano – o prejuízo foi de R$ 2,6 bilhões entre abril a junho.

Segundo o g1, em julho os Correios suspenderam o pagamento de diferentes obrigações a fim de assegurar a liquidez do caixa. Na época, teriam sido adiados os seguintes repasses:

INSS Patronal – R$ 741 milhões

Fornecedores – R$ 652 milhões

Postal Saúde – R$ 363 milhões

Remessa Conforme – R$ 271 milhões

Vale-alimentação/refeição – R$ 238 milhões

PIS/Cofins – R$ 208 milhões

Postalis – R$ 138 milhões

Franqueadas – R$ 135 milhões

Conforme Rondon, os R$ 20 bilhões vão auxiliar no caixa da empresa até 2026, ampliando a margem para a reestruturação a longo prazo dos Correios.

Prejuízos em série

Desde 2022, os Correios vêm apresentando prejuízos, mas o resultado negativo vem piorando semestre a semestre. Naquele ano, a empresa fechou no vermelho em R$ 767 milhões, com pequena melhora para um prejuízo de R$ 596 milhões, em 2023. Em 2024, contudo, o rombo chegou a R$ 2,59 bilhões.

No início de setembro, a empresa anunciou um prejuízo de R$ 4,37 bilhões no primeiro semestre de 2025 - um aumento de 222% em relação ao prejuízo de R$ 1,35 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior.

No segundo trimestre, o prejuízo chegou a R$ 2,64 bilhões – um aumento de quase cinco vezes em relação ao rombo de R$ 553 milhões do mesmo período de 2024.

— O que aconteceu de fato aqui, é que a nossa empresa não se adaptou de uma forma ágil a uma nova realidade e essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse no resultado, com falta de caixa — explicou Rondon.

Na divulgação do balanço, a empresa afirmou que "enfrenta restrições financeiras decorrentes de fatores conjunturais externos que impactaram diretamente a geração de receitas."

"Entre os principais motivos, destaca-se a retração significativa do segmento internacional, em razão de alterações regulatórias relevantes nas compras de produtos importados, que provocaram a queda do volume de postagens e o aumento da concorrência, resultando na redução das receitas vinculadas a esse segmento", diz a empresa, referindo-se de forma indireta à "taxa das blusinhas", implementada pelo governo Lula.

Plano de recuperação

Rondon revelou que a reestruturação financeira dos Correios será dividida em três operações:

Corte de despesas operacionais e administrativas Diversificação de receitas, com recuperação da capacidade de geração de caixa Recuperação da liquidez da empresa

O presidente da empresa afirmou que um novo PDV será aberto, mas não detalhou como será a operação. Outra medida será a venda de propriedades ociosas dos Correios, anunciou Rondon.