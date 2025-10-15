Política

Fluxo de caixa
Notícia

Correios buscam empréstimo de R$ 20 bilhões para reestruturação financeira

Objetivo é utilizar o montante em três operações para recuperação da empresa, além de assegurar nova fase do Plano de Demissão Voluntária

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS