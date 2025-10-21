Conversas Cruzadas: qual o futuro político da América do Sul?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o analista internacional Cezar Roedel e o cientista político Tarson Núñez, para debater o futuro político da América do Sul e a disputa entre direita e esquerda no continente.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.