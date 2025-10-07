Política

Bloqueio do Plenário
Notícia

Conselho de Ética da Câmara abre processo contra três deputados envolvidos em motim

Mesa Diretora da casa pede a suspensão de Marcel van Hattem (Novo-RS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcos Pollon (PL-MS)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS