Política

Tempo indeterminado
Notícia

Congresso vota autorização para reduzir Imposto de Renda de forma permanente

Se o texto for aprovado, a isenção para quem ganha menos de R$ 5 mil não terá prazo de validade

Juliana Maciel

Enviar email

Agência Senado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS