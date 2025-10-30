Congresso vota autorização para reduzir Imposto de Renda de forma permanente

Sessão conjunta do Congresso Nacional está prevista para esta quinta-feira (30). Jefferson Rudy / Agência Senado

A sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcada para as 10h desta quinta-feira (30), tem apenas um item na pauta: a apreciação do projeto de lei que determina que a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para pessoas que ganham até R$ 5 mil terá validade indeterminada. Hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece um prazo de cinco anos para alterações nas alíquotas do IR.

— A proposta busca alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a fim de permitir que o Projeto de Lei 1.087/2025 (que estabelece a isenção), aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e atualmente em apreciação neste Senado Federal, não se submeta à limitação de vigência de cinco anos — disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao convocar os parlamentares para a sessão.

O fim do prazo de cinco anos se estende às outras alterações previstas no projeto de lei aprovado por unanimidade pela Câmara dos Deputados em 1º de outubro.

O que falta para que a isenção ser aprovada?

Ainda não há data para a votação do projeto de lei que estabelece a isenção no Senado. Se os senadores fizerem mudanças, o texto volta à Câmara para nova apreciação. Se for aprovado como foi votado pelos deputados, segue para sanção presidencial.

O governo federal tem pressa. A isenção precisa ser aprovada até o fim do ano para entrar em vigor em 2026. Essa é uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste terceiro mandato.

Entenda as principais alterações

1. Benefício a 10 milhões de contribuintes

O ponto central do projeto de lei é zerar a cobrança do Imposto de Renda para pessoas com rendimentos de até R$ 5 mil mensais. Atualmente, a isenção atinge somente pessoas com renda mensal de até R$ 3.036, que equivale a dois salários mínimos.

Com a nova isenção, ao longo de um ano e considerando o 13º salário, a mudança resultaria em pouco mais de R$ 4 mil em economia ao contribuinte. A partir de 2026, cerca de 10 milhões de brasileiros seriam beneficiados pela nova faixa de isenção.

2. Descontos a quem ganha até R$ 7.350

Outro ponto de destaque do projeto são os novos descontos introduzidos na cobrança do IR. A medida beneficia, de forma escalonada, quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350 por mês.

Descontos:

Até R$ 5,5 mil - Desconto de 75%

Até R$ 6 mil - Desconto de 50%

Até R$ 6,5 mil - Desconto de 25%

A faixa de desconto variável beneficia outras seis milhões de pessoas, totalizando cerca de 16 milhões de contribuintes beneficiados de alguma forma.

3. Imposto mínimo para altas rendas

O ponto mais sensível do projeto se refere à proposta de compensação das perdas de arrecadação causadas pela isenção e pelos novos descontos introduzidos. Para este fim, foi estipulado um "imposto mínimo" para quem recebe acima de R$ 600 mil ao ano — R$ 50 mil mensais. Conforme o governo federal, são cerca de 141,4 mil contribuintes neste grupo.

Nesses casos, a alíquota de cobrança passa a ser progressiva:

Até R$ 750 mil - Cobrança de 2,5%

Até R$ 900 mil - Cobrança de 5%

Até 1,05 milhão - Cobrança de 7,5%

R$ 1,2 milhão ou mais - Cobrança de 10%

Esta imposto mínimo considera o que já foi pago. Se um contribuinte com renda anual de R$ 1,2 milhão pagou 8% de IR, terá que pagar apenas mais 2% para atingir os 10%. Se um contribuinte com renda de R$ 2 milhões já pagou 12% de IR, não pagará nada a mais.