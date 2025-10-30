Política

Votação simbólica

Congresso torna permanentes as mudanças no Imposto de Renda e autoriza governo a mirar o piso da meta

Deputados e senadores aprovaram junto ao projeto do IR, um dispositivo para alterar a LDO, visando para garantir a execução orçamentária

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS