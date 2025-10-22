Concessão parcial dos serviços do Dmae à iniciativa privada entra na pauta de votação da Câmara

Proposta tem cinco artigos, além de emendas apresentadas por vereadores. Ederson Nunes / CMPA

O projeto de lei que prevê a concessão parcial dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada está previsto para abrir a pauta de votações desta quarta-feira (22) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A proposta retorna a plenário depois da confusão generalizada que adiou a análise do texto na semana passada.

O projeto de lei de concessão parcial do Dmae tem cinco artigos, que preveem o seguinte:

O futuro parceiro privado será responsável pelos serviços de distribuição da água potável e manutenção desta rede, cobrança das contas, coleta e tratamento de esgoto.

A prefeitura e o Dmae continuarão responsáveis pela captação e tratamento da água bruta, drenagem urbana da chuva (pluvial) e sistema de proteção contra enchentes.

O projeto diz que os recursos arrecadados com a concessão serão aplicados em melhorias para o manejo das águas pluviais e proteção de cheias. Também é previsto usar os recursos para garantir a "modicidade tarifária".

Outro artigo diz que a concessão parcial do Dmae não causará a extinção de cargos públicos nem prejuízo à estabilidade dos servidores do departamento.

São necessários 18 votos, o que significa maioria absoluta, para aprovar a autorização da concessão. O prefeito Sebastião Melo tem maioria na Câmara, com uma base de 23 vereadores, ante 12 oposicionistas. Contudo, o projeto é polêmico por envolver a concessão de serviços essenciais à iniciativa privada.

Para assegurar a maioria e contornar eventuais defecções, a prefeitura já costurou a aceitação de emendas de parlamentares aliados. Elas precisam ser discutidas e aprovadas em plenário.

— A base nos apontou a necessidade de aperfeiçoamento. Uma das emendas vai reafirmar a manutenção da tarifa social — afirma André Coronel, secretário-geral de Governo.

Estratégias de votação

Aliados de Melo estão cientes de que a oposição tentará alongar os debates ao máximo. Um dos objetivos da estratégia é adiar a votação pelo adiantado da hora ou por uma perda de quórum, o número mínimo de parlamentares presentes para manter a sessão aberta.

— O mais importante é começar a discussão da proposta. Se der tempo, votamos na quarta — diz Idenir Cecchim (MDB), líder do governo na Câmara.

O início da discussão do projeto é importante para o governo porque serve como garantia de que, nas sessões seguintes, ele continuará como prioridade na pauta enquanto não for votado.

Para a líder da bancada do PT, a vereadora Natasha Ferreira, a confusão entre a Guarda Civil Metropolitana, manifestantes e parlamentares de oposição na última semana deixou o "clima tenso" na Câmara. Por isso, ela defende que a análise do projeto seja adiada pelo menos até a próxima semana.

— Hoje o ambiente é de briga, acusação, vai ter polícia de novo. Precisamos ser responsáveis e distensionar. Topamos iniciar a discussão na próxima segunda (27) — sugere Natasha.

Contudo, a sinalização do governo Melo é de que o debate está maduro e que as condições de segurança devem ser asseguradas pelos protocolos da Câmara de Vereadores. O teor do regramento ainda deverá ser discutido e aprovado pelos parlamentares nos momentos que antecederem a sessão.

O que está em debate

No mérito, o governo Melo sustenta que a concessão é necessária para que sejam atendidas, até 2033, as metas do Novo Marco do Saneamento.

Conforme a justificativa enviada pela prefeitura à Câmara no projeto de concessão, Porto Alegre já está muito próxima de entregar água potável para 99% da população. O desafio trazido pelo novo marco é alcançar 90% de coleta e tratamento de esgoto. Segundo a justificativa, a Capital atende somente 52,84% dos domicílios nesse indicador. É para avançar no quesito que o governo Melo assenta a convicção pela concessão dos serviços.

A oposição, por outro lado, defende um programa de modernização do setor público. Isso incluiria manter o Dmae totalmente sob gestão municipal, com captação de recursos externos para os investimentos necessários. Os oposicionistas avaliam que recentes privatizações no Estado levaram a serviços precários e cobranças supostamente abusivas de tarifas. A privatização é uma venda definitiva do patrimônio, enquanto a concessão, caso do Dmae, é temporária.

— Estão entregando os setores que dão lucro. E a parte que não dá lucro vai ficar com o município — critica a vereadora Natasha Ferreira.

Autorização, detalhamento em estudo e edital

O projeto de lei que entrará na pauta da Câmara é uma autorização para que a prefeitura leve adiante a proposta. Existe um detalhamento a ser feito, incluindo a definição do tempo de concessão, do modelo de escolha do parceiro privado — maior valor de outorga ou menor tarifa —, além da definição de cronograma de obras, investimentos e indicadores de qualidade.

Esses pontos não constam no projeto de lei. A intenção da prefeitura é de que as minúcias sejam apresentadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que está elaborando estudo de modelagem para a concessão do saneamento na Capital. As análises técnicas estavam interrompidas desde a enchente de 2024. Em 9 de outubro deste ano, a prefeitura e o BNDES assinaram um aditivo contratual para viabilizar a retomada dos estudos de modelagem. Eles deverão ser readequados à realidade de Porto Alegre após a inundação.