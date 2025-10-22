Política

Nesta quarta
Notícia

Concessão parcial dos serviços do Dmae à iniciativa privada entra na pauta de votação da Câmara

Prefeitura precisa de 18 votos para aprovar projeto. Na última semana, sessão foi suspensa após confusão

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS