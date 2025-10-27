Comissão da Câmara aprova multa para quem deixar crianças sozinhas em elevador e áreas comuns de condomínios

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Renato Araújo / Câmara dos Deputados / Divulgação

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, aprovou projeto de lei (PL) que prevê multa para quem deixar crianças menores de 12 anos sem supervisão em veículos, coberturas ou espaços de uso comum em condomínios, como piscinas e elevadores. A multa proposta é de cinco a 20 salários mínimos. A regra é inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, a proposta sugere que o síndico que não afixar em local visível as informações sobre as faixas etárias e condições de uso dos bens e espaços de uso comum poderá ser multado de três a 10 salários.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao PL 4309/20, da ex-deputada Flordelis (RJ), e ao PL 237/21, que tramita de forma conjunta. O substitutivo, segundo a relatora, corrige aspectos de redação e adequa melhor a proposta ao ECA.

— É muito importante que esteja prevista a responsabilidade do poder público, dos síndicos ou qualquer outro administrador de prédios e condomínios, além dos pais ou responsáveis, pela supervisão de crianças e adolescentes a fim de evitar acidentes — destacou a relatora.

Próximas etapas

A proposta será ainda analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Depois, para virar lei, o texto deve ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e, em seguida, sancionada pelo presidente Lula.