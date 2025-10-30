Com novas concessões de rodovias estaduais, viagem entre Porto Alegre e Gramado pode custar R$ 51,54 ida e volta

Praça de pedágio da EGR, na RS-115, será substituída pelo sistema free flow na nova concessão do governo do RS. Rafael Bento / EGR

Ir e voltar de Gramado, partindo de Porto Alegre, poderá custar R$ 51,54 a partir de 2027. É o que sugere o pacote de concessão de rodovias do chamado bloco 1, lançado pelo governo do Estado na última terça-feira (28). O projeto prevê obras de melhorias e duplicação de oito trechos de estradas da Região Metropolitana e a construção de uma nova rodovia, a RS-010, ligando Porto Alegre a Sapiranga, no Vale do Sinos.

O bloco 1 propõe 30 anos de concessão sobre 454 quilômetros de vias, impactando 27 municípios. O valor do pedágio será de R$ 0,21 centavos por quilômetro e cobrança na modalidade free flow (sem praça de pedágio), nos dois sentidos.

Leia Mais Nova concessão prevê outros pedágios, mas custo mais baixo entre Caxias e Gramado

Uma das viagens com maior valor ficaria entre Porto Alegre e Gramado, via RS-010, RS-239 e RS-115, passando por sete pórticos de cobrança. Isso somaria R$ 25,77 por sentido, ou R$ 51,54 ida e volta. Já a ida e o retorno entre Porto Alegre e Balneário Pinhal, no Litoral Norte, somaria R$ 17,73 em cada sentido, com cobrança em três pórticos de free flow na RS-040.

Em entrevista hoje ao Gaúcha Atualidade, o secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, destacou que o governo espera a contribuição dos municípios impactados.

— Queremos escutar os engenheiros dos municípios para entender se as intervenções que estão propostas são suficientes, se são as mais adequadas para resolver problemas em relação ao deslocamento no dia-a-dia nessas rodovias. Estamos falando de rodovias que têm um tráfego intenso e que precisam de separação entre o trânsito urbano e o trânsito de maior distância. São necessários dispositivos, viadutos, rótulas, enfim, uma série de intervenções — defende o secretário.

Das nove rodovias do bloco 1, o projeto não prevê cobrança apenas na RS-118. A consulta pública para análise do projeto e formalização de sugestões por parte da comunidade está aberta. A consulta pública está disponível no site parcerias.rs.gov.br até o dia 1º de dezembro.

Bloco 2

RS-135 será outra rodovia da EGR que será repassada à iniciativa privada no sistema free flow. Reprodução RBS TV / Divulgação

O bloco 2 impactará 32 cidades da Serra Gaúcha, Vale do Taquari e norte do Estado, abrangendo 409 quilômetros de rodovias, entre elas:

RS-128

RS-129

RS-130

RS-135

RS-324

RS-453

O projeto prevê um investimento de R$ 6 bilhões, incluindo R$ 1,5 bilhão do governo estadual, via Funrigs. Serão 182 quilômetros de duplicações, 71,5 quilômetros de terceiras faixas, 745 quilômetros de acostamentos e 37 passarelas de pedestres e sistema free flow para os pedágios.

Leia Mais Rosane de Oliveira: Leite banca as concessões em nome da melhoria das rodovias estaduais

Com o custo do quilômetro de R$ 0,19, o deslocamento entre Erechim e Passo Fundo pela RS-135, por exemplo, só de ida custará R$ 14,69. Já uma viagem entre Porto Alegre e Erechim (via Nova Prata ou Guaporé) terá uma tarifa total de R$ 55 (ou R$ 110 ida e volta), desconsiderando as cobranças já existentes na BR-386 (em Montenegro e Fazenda Vila Nova pela CCR ViaSul), na RS-122 em São Sebastião do Caí, na RS-446 em Carlos Barbosa ou na RS-240, em Capela de Santana, estas três últimas pela CSG.

Em outro trecho, entre Arroio do Meio e Lajeado, por exemplo, a cobrança deve partir de R$ 6,68 (R$ 13,36 ida e volta).