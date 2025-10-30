Política

Sob a iniciativa privada
Notícia

Com novas concessões de rodovias estaduais, viagem entre Porto Alegre e Gramado pode custar R$ 51,54 ida e volta

No bloco 1, deslocamento entre a Capital e o Litoral Norte pela RS-040 pode ter tarifa de quase R$ 36; no bloco 2, o custo ao usuário entre Lajeado e Erechim pode chegar aos R$ 55

Paulo Rocha

