Ciro Gomes se filia ao PSDB: "Recomeço de vida pública"

Ciro Gomes durante evento de filiação do PSDB. PSDB/Divulgação

Ciro Gomes oficializou a filiação ao PSDB nesta quarta-feira (22), em evento realizado em Fortaleza.

— Muito obrigado, do fundo do meu coração, às lideranças que qualificam, nobilitam e põem em grande altitude a singeleza desse ato do meu recomeço de vida pública. E são lideranças muito importantes, queridas e respeitadas pelo Ceará. E a quem eu quero dizer muito obrigado, me obrigo muito mesmo a cada um e a todos e a todas, por esse gesto generoso — afirmou Ciro de acordo com o g1.

Ciro enviou na última sexta-feira (17) uma carta ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, solicitando sua desfiliação do partido, ao qual era filiado desde 2015.

Ciro Gomes disputou quatro eleições presidenciais, a última delas em 2022, quando tentou se apresentar como uma terceira via diante da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Na ocasião, ficou em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Apesar das recentes movimentações, o ex-governador já afirmou que não pretende mais concorrer à Presidência.