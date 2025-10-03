Cenário nacional tem Lula concorrendo à nova reeleição e oposição à espera do aval de Bolsonaro

Governador de SP, Tarcísio de Freitas é visto como possível adversário de Lula em 2026. TABA BENEDICTO / ESTADÃO CONTEÚDO

Disposto a concorrer à Presidência da República pela sétima vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, por enquanto, o único nome certo na disputa de 2026. A um ano da eleição, a oposição tem ao menos cinco pré-candidatos esbarrando em indefinições partidárias, alianças difusas e, sobretudo, à espera de uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Inelegível e condenado a 27 anos de prisão pelo envolvimento nos atos golpistas, Bolsonaro evita chancelar um herdeiro a seu espólio eleitoral. O ex-presidente condiciona o aval à aprovação de uma anistia que anule sua pena, iniciativa que perdeu força no Congresso Nacional.

Fator Tarcísio

A demora atrasa as costuras políticas dos postulantes que trafegam pela direita e pelo centro, principalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Cansado de esperar um aceno público de Bolsonaro, Tarcísio tem dito que está focado na reeleição em São Paulo.

Todavia, trata-se de uma estratégia para reduzir a exposição. Tido como o mais competitivo adversário de Lula, o governador se desgastou atacando o Supremo Tribunal Federal (STF) e articulando o avanço da anistia no Congresso. A movimentação buscava enviar um sinal de lealdade ao ex-presidente, mas não houve reciprocidade.

Tarcísio visitou Bolsonaro na segunda-feira (29), contudo não houve conversas sobre a sucessão presidencial. O governador falou sobre a eleição em São Paulo, e Bolsonaro voltou a insistir na anistia. De volta à capital paulista, Tarcísio reuniu a base de apoio na Assembleia e reforçou que será candidato à reeleição. O objetivo é submergir e aguardar um cenário mais favorável para uma nova investida rumo ao Planalto.

Alternativas pela direita

Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite almejam candidatura. Vitor Rosa / Palácio Piratini,divulgação

Tamanha indefinição encoraja o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Transitando entre o centro e a direita, Ratinho aproveita o vácuo na candidatura bolsonarista para se aproximar do mercado. O governador paranaense aumentou a presença em São Paulo, sempre acompanhado do presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Eminência parda da gestão Tarcísio, na qual é secretário de Governo, Kassab se movimenta em todo o espectro ideológico. Ao mesmo tempo em que mantém aliados no ministério de Lula, incentiva Tarcísio a disputar a Presidência e abriga dois pré-candidatos no próprio partido, Ratinho e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Na ausência de Tarcísio nas urnas, Ratinho tem a preferência de Kassab. Juntos, eles têm visitado empresários, operadores financeiros e lideranças políticas em uma cruzada para colocar em pé a candidatura. Pragmático como o mentor, Ratinho faz acenos a pautas bolsonaristas em busca do voto dos eleitores do ex-presidente.

Com postura diferente, Leite reforça o discurso antipolarização. Convicto de que há espaço para uma candidatura de centro, critica tanto o governo Lula como a agenda de Bolsonaro, em especial a anistia. O gaúcho, porém, está em desvantagem na disputa interna do PSD. Se não encontrar espaço na corrida presidencial, cogita concorrer ao Senado ou até mesmo não disputar nenhum cargo na eleição de 2026.

Romeu Zema está em partido sem tempo de TV nem fundo eleitoral. Duda Fortes / Agencia RBS

A indefinição do cenário prejudica também as movimentações de outros dois governadores: Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. Ambos são aliados de Bolsonaro e ambicionam seu apoio, mesmo sem um aceno do ex-presidente no horizonte.

À frente de um partido sem tempo de TV nem fundo eleitoral, Zema é quem tem mais dificuldades. A candidatura seria importante para ajudar o Novo a vencer a cláusula de barreira, mas a legenda está empenhada em eleger deputados federais e ele mesmo admite que pode ser vice numa chapa de direita. Na quarta-feira, Zema almoçou com Tarcísio em São Paulo.

Já Caiado está empenhado em protagonizar uma candidatura robusta de direita, contudo esbarra na federação criada pelo União Brasil com o PP. A aliança dos dois partidos é um sustentáculo às suas pretensões, mas também um limitador, à medida que o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), trabalha para ser o vice de Tarcísio numa chapa presidencial. Além disso, Bolsonaro pode patrocinar a candidatura de um familiar, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Lula busca atrair o centro

Lula tem apostado em pautas populares a um ano da eleição. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Enquanto o ex-presidente não se pronuncia, o caminho da direita fica congestionado. Em outro flanco, Lula transita praticamente sozinho pela esquerda e centro-esquerda. Alguns de seus adversários desse campo em 2022, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), não devem repetir uma empreitada presidencial. Simone é cotada para disputar o Senado por São Paulo e Ciro está prestes a deixar a sigla trabalhista, se filiar ao PSDB e concorrer ao governo do Ceará.