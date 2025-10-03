Cenário nacional tem Lula concorrendo à nova reeleição e oposição à espera do aval de Bolsonaro

Disposto a concorrer à Presidência da República pela sétima vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, por enquanto, o único nome certo na disputa de 2026. A um ano da eleição, a oposição tem ao menos cinco pré-candidatos esbarrando em indefinições partidárias, alianças difusas e, sobretudo, à espera de uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Inelegível e condenado a 27 anos de prisão pelo envolvimento nos atos golpistas, Bolsonaro evita chancelar um herdeiro a seu espólio eleitoral. O ex-presidente condiciona o aval à aprovação de uma anistia que anule sua pena, iniciativa que perdeu força no Congresso Nacional.
Fator Tarcísio
A demora atrasa as costuras políticas dos postulantes que trafegam pela direita e pelo centro, principalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Cansado de esperar um aceno público de Bolsonaro, Tarcísio tem dito que está focado na reeleição em São Paulo.
Todavia, trata-se de uma estratégia para reduzir a exposição. Tido como o mais competitivo adversário de Lula, o governador se desgastou atacando o Supremo Tribunal Federal (STF) e articulando o avanço da anistia no Congresso. A movimentação buscava enviar um sinal de lealdade ao ex-presidente, mas não houve reciprocidade.
Tarcísio visitou Bolsonaro na segunda-feira (29), contudo não houve conversas sobre a sucessão presidencial. O governador falou sobre a eleição em São Paulo, e Bolsonaro voltou a insistir na anistia. De volta à capital paulista, Tarcísio reuniu a base de apoio na Assembleia e reforçou que será candidato à reeleição. O objetivo é submergir e aguardar um cenário mais favorável para uma nova investida rumo ao Planalto.
Alternativas pela direita
Tamanha indefinição encoraja o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Transitando entre o centro e a direita, Ratinho aproveita o vácuo na candidatura bolsonarista para se aproximar do mercado. O governador paranaense aumentou a presença em São Paulo, sempre acompanhado do presidente do PSD, Gilberto Kassab.
Eminência parda da gestão Tarcísio, na qual é secretário de Governo, Kassab se movimenta em todo o espectro ideológico. Ao mesmo tempo em que mantém aliados no ministério de Lula, incentiva Tarcísio a disputar a Presidência e abriga dois pré-candidatos no próprio partido, Ratinho e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Na ausência de Tarcísio nas urnas, Ratinho tem a preferência de Kassab. Juntos, eles têm visitado empresários, operadores financeiros e lideranças políticas em uma cruzada para colocar em pé a candidatura. Pragmático como o mentor, Ratinho faz acenos a pautas bolsonaristas em busca do voto dos eleitores do ex-presidente.
Com postura diferente, Leite reforça o discurso antipolarização. Convicto de que há espaço para uma candidatura de centro, critica tanto o governo Lula como a agenda de Bolsonaro, em especial a anistia. O gaúcho, porém, está em desvantagem na disputa interna do PSD. Se não encontrar espaço na corrida presidencial, cogita concorrer ao Senado ou até mesmo não disputar nenhum cargo na eleição de 2026.
A indefinição do cenário prejudica também as movimentações de outros dois governadores: Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. Ambos são aliados de Bolsonaro e ambicionam seu apoio, mesmo sem um aceno do ex-presidente no horizonte.
À frente de um partido sem tempo de TV nem fundo eleitoral, Zema é quem tem mais dificuldades. A candidatura seria importante para ajudar o Novo a vencer a cláusula de barreira, mas a legenda está empenhada em eleger deputados federais e ele mesmo admite que pode ser vice numa chapa de direita. Na quarta-feira, Zema almoçou com Tarcísio em São Paulo.
Já Caiado está empenhado em protagonizar uma candidatura robusta de direita, contudo esbarra na federação criada pelo União Brasil com o PP. A aliança dos dois partidos é um sustentáculo às suas pretensões, mas também um limitador, à medida que o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), trabalha para ser o vice de Tarcísio numa chapa presidencial. Além disso, Bolsonaro pode patrocinar a candidatura de um familiar, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Lula busca atrair o centro
Enquanto o ex-presidente não se pronuncia, o caminho da direita fica congestionado. Em outro flanco, Lula transita praticamente sozinho pela esquerda e centro-esquerda. Alguns de seus adversários desse campo em 2022, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), não devem repetir uma empreitada presidencial. Simone é cotada para disputar o Senado por São Paulo e Ciro está prestes a deixar a sigla trabalhista, se filiar ao PSDB e concorrer ao governo do Ceará.
Na iminência de tentar uma nova reeleição, Lula trabalha para atrair siglas de centro e elevar os índices de popularidade. O Planalto aproveitou a rejeição popular à PEC da Blindagem para fazer andar a pauta governista no Congresso, aprovando a isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil. Ao mesmo tempo, estuda medidas de impacto nos grandes centros urbanos, como a tarifa zero nos ônibus e o fim da exigência de autoescola para fazer carteira de motorista.