Carlos Bolsonaro confirma pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina

Carlos Bolsonaro tem 42 anos Sergio Lima / AFP

Carlos Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira (27) que pretende concorrer ao Senado Federal por Santa Catarina. Em publicação na rede social X, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda afirmou que a deputada federal Carol de Toni, também do Partido Liberal (PL), concorrerá ao seu lado.

"Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol De Toni e Carlos Bolsonaro", escreveu na rede social ao compartilhar print de uma reportagem do Estadão que dizia que Carol poderia filiar-se ao Novo para concorrer ao Senado após ser "rifada" por Jair Bolsonaro.

Vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro já havia sinalizado interesse em migrar de cargo e concorrer no Estado catarinense. Durante evento em Chapecó, o parlamentar afirmou que vai se mudar para Santa Catarina em dezembro.

— Eu me considero uma pessoa já vitoriosa independentemente do que acontecer. Porque já escolhi que em dezembro desse ano estou abrindo mão do meu mandato e virei morar em Santa Catarina — declarou na ocasião, segundo o O Globo.

Nas eleições de 2026, os eleitores elegerão dois senadores em cada Estado.

Força da direita

Governada por Jorginho Mello, também do PL, Santa Catarina é um dos Estados brasileiros com maior presença de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No segundo turno das eleições de 2022, 69,3% dos votos catarinenses para a presidência foram para Bolsonaro.