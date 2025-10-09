Política

Pressão
Notícia

Carla Zambelli anuncia greve de fome após Justiça italiana decidir que ela deve seguir presa

Decisão do ministro italiano Carlo Nordio determina que a parlamentar permaneça em regime fechado até que o processo de extradição seja concluído

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS