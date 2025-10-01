Política

Legislação tributária
Notícia

Câmara vota nesta quarta-feira isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil; veja o que pode mudar

Texto a ser analisado ampliou faixa de renda com algum tipo de benefício para R$ 7.350 mensais. Emendas ainda podem alterar pontos da proposta

Marcelo Gonzatto

