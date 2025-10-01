- O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (1º), o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil a partir de 2026. A sessão começou às 14h e terminou por volta das 22h50min
- A aprovação ocorreu de forma unânime: todos os 493 deputados presentes votaram a favor da matéria
- A isenção deve custar R$ 25,8 bilhões por ano ao governo, que pretende taxar mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano. A medida afeta 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de IR
- O projeto ainda será submetido ao Senado
Câmara aprova isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil; acompanhe ao vivo
