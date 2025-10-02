Câmara aprova urgência em projeto de lei que torna adulteração de bebidas em crime hediondo

Em meio a uma série de casos de intoxicação por metanol proveniente de bebidas alcoólicas adulteradas, a Câmara dos Deputados aprovou urgência em um projeto de lei que torna crime hediondo falsificar bebidas. A decisão é desta quinta-feira (2), conforme o g1.
Apresentado pelo ex-deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), o projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa desde 2007. O texto propõe o aumento das penas para o crime de adulteração de bebidas, que passaria de quatro a oito anos de reclusão para seis a 12 anos.
Com a aprovação do caráter de urgência, o projeto poderá ser pautado e votado diretamente no plenário. Ou seja, é excluída a necessidade de ser analisado previamente pelas comissões temáticas.
Casos de bebidas adulteradas
O Brasil registrou aumento expressivo de casos de intoxicação por metanol desde a última semana. Até quarta-feira (1º), foram registrados 43 notificações junto ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional).
Seis mortes foram confirmadas em São Paulo, sendo uma comprovada após o consumo de bebida alcoólica adulterada. Em Pernambuco, as autoridades investigam três possíveis casos fatais.
O Ministério da Justiça determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) para rastrear a origem do metanol e apurar a possível participação de facções criminosas. O Ministério da Saúde, por sua vez, prepara uma nota técnica para padronizar a conduta médica e a definição de casos suspeitos.