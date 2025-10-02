Câmara aprova urgência em projeto de lei que torna adulteração de bebidas em crime hediondo

O metanol (CH₃OH) é um tipo de álcool simples, incolor, inflamável e de odor semelhante ao do etanol. kittisak / adobe.stock.com

Em meio a uma série de casos de intoxicação por metanol proveniente de bebidas alcoólicas adulteradas, a Câmara dos Deputados aprovou urgência em um projeto de lei que torna crime hediondo falsificar bebidas. A decisão é desta quinta-feira (2), conforme o g1.

Apresentado pelo ex-deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), o projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa desde 2007. O texto propõe o aumento das penas para o crime de adulteração de bebidas, que passaria de quatro a oito anos de reclusão para seis a 12 anos.

Com a aprovação do caráter de urgência, o projeto poderá ser pautado e votado diretamente no plenário. Ou seja, é excluída a necessidade de ser analisado previamente pelas comissões temáticas.

Casos de bebidas adulteradas

O Brasil registrou aumento expressivo de casos de intoxicação por metanol desde a última semana. Até quarta-feira (1º), foram registrados 43 notificações junto ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional).

Seis mortes foram confirmadas em São Paulo, sendo uma comprovada após o consumo de bebida alcoólica adulterada. Em Pernambuco, as autoridades investigam três possíveis casos fatais.