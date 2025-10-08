Política

Em Brasília
Notícia

Câmara aprova projeto de Sergio Moro que criminaliza ataques planejados contra agentes públicos

Proposta, que endurece o combate ao crime organizado e fortalece a rede de proteção para autoridades, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Estadão Conteúdo

