Política

Rio de Janeiro
Notícia

Cabral e Pezão, ex-governadores do Rio, são condenados por corrupção e terão que pagar mais de R$ 4 bilhões em multas

O ex-secretário Hudson Braga também foi condenado e terá que pagar R$ 35 milhões

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS