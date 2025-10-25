Brasil e Malásia assinam atos de cooperação para intensificar comércio

Presidente brasileiro recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional da Malásia. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, assinaram neste sábado (25) atos de cooperação com o objetivo de intensificar e diversificar o comércio e os investimentos entre os dois países.

O foco são setores estratégicos como energia, ciência, tecnologia e inovação.

O brasileiro chegou ao país asiático na sexta-feira (24) para participar do encontro de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). A visita é a primeira, em 30 anos, de um presidente brasileiro na Malásia.

O premier malásio elogiou a liderança de Lula e disse que ele representa a classe trabalhadora, cuida dos pobres e desprivilegiados e tem coragem de se opor aos horrores do mundo com dignidade.

Ibrahim também destacou a amizade pessoal dos dois e a afinidade de valores entre os países. O encontro consolida a parceria entre Brasil e Malásia fortalece a parceria entre os dois países em comércio, tecnologia, educação e cultura.

— Este é um encontro entre amigos que compartilham convicções e ideias. Tenho certeza de que nossos países vão trabalhar juntos como parceiros em diferentes áreas — disse Anwar Ibrahim.

Já Lula, em seu discurso, fez críticas ao protecionismo e destacou a importância de paz, livre comércio e humanismo e celebrou o acordo firmado com a Malásia.

— A relação do Brasil com a Malásia muda de patamar a partir de hoje. Temos possibilidade de mudar o mundo e fazer com que as coisas sejam melhores, de mostrar que o humanismo não seja derrotado pelo político — afirmou.

O presidente também criticou a falta de governanças globais para conter as guerras e a fome e também fez críticas a guerra entre Ucrânia e Rússia e o conflito no Oriente Médio, que ele voltou a chamar de genocídio contra Palestina.

— Na ausência de lideranças, tudo que é de pior pode acontecer —avaliou o presidente.

Lula argumentou que esses conflitos e também os desastres ambientais têm ocorrido por falta de instrumentos de governança global.

— Hoje, o Conselho de Segurança da ONU e a ONU não funcionam mais. Todas as guerras nos últimos tempos foram determinadas por gente que faz parte do Conselho de Segurança da ONU — lamentou.

— Quem é que se conforma com a duração da guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Quem é que pode se conformar com um genocídio impetrado na Faixa de Gaza durante tanto tempo? — questionou.

O presidente atacou a falta de responsabilidade dos países com o meio ambiente.

— Como é que nós vamos evitar que o planeta possa ser destruído, se nós sabemos o que está destruindo o planeta e não tomamos atitude para evitar que ele seja destruído? — questionou Lula, afirmando que a COP30, em Belém, será a COP da verdade.

— Nós, lideres políticos, é que temos que tomar a decisão do que fazer. Chega um momento que a gente tem que pensar no planeta. E aí é que é preciso ter instrumentos de governança global. E isso é o que nos faz falta hoje.

Ainda neste sábado, o presidente brasileiro recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional da Malásia.

Veja a íntegra do discurso de Lula durante visita à Malásia

"É com muita alegria que eu estou nessa querida cidade, Kuala Lumpur. Eu tenho na minha cabeça a ideia de que a relação entre seres humanos é uma coisa muito química. Quando a gente encontra um ser humano, a gente gosta ou não gosta da pessoa à primeira vista.

E desde a primeira vez que eu encontrei com o nosso querido companheiro Anwar Ibrahim [primeiro-ministro da Malásia] e nos cumprimentamos, eu tinha certeza de que eu estava diante de um amigo. De alguém que, como eu, tinha sido perseguido, de alguém que, como eu, tinha sido preso, de alguém que, como eu, tinha sido vítima de uma determinação de acabar com a sua carreira política. Isso aconteceu com Vossa Excelência, e isso aconteceu comigo. E cá estamos nós dois, você como primeiro-ministro da Malásia, e eu como presidente da República, para causar um pouco de raiva nos nossos inimigos.

É assim que as coisas acontecem no mundo. A relação do Brasil com a Malásia muda de patamar a partir de hoje. Eu não vim aqui apenas com o interesse de vender ou com o interesse de comprar. Eu vim aqui dizer ao primeiro-ministro Anwar Ibrahim que nós temos possibilidade de mudar o mundo. De fazer com que as coisas sejam melhores, de fazer com que o humanismo não seja derrotado pelos algoritmos. De dizer ao mundo que o mundo precisa de paz e não de guerra. De dizer ao mundo que nós precisamos de livre comércio e não de protecionismo.

De dizer ao mundo que nós precisamos de mais comida e de menos armas. Esse é o objetivo da minha visita à Malásia. E eu quero que o primeiro-ministro saiba que eu levo essas questões com muita seriedade.

Eu disse ontem numa entrevista e vou dizer agora: quando nós governamos um país, eu no meu Brasil não gosto de usar a palavra governar. Eu gosto de usar a palavra cuidar. Porque a nossa missão é cuidar do povo que nós representamos. E cuidar do povo significa cuidar das pessoas mais necessitadas. Aqueles que efetivamente precisam do papel do Estado são os mais necessitados.

Os ricos não precisam do Estado. Muitas vezes os ricos usurpam e usufruem de coisas do Estado que deveriam ser dedicadas às pessoas mais pobres. Então eu tenho uma obsessão, primeiro-ministro. Uma obsessão. Eu digo sem nenhuma vergonha que eu nasci numa cidade em que as pessoas morriam de fome antes de completar cinco anos de vida. E eu sobrevivi. Eu fui comer um pedaço de pão na minha vida pela primeira vez aos sete anos de idade. E eu sobrevivi. E isso me fez colocar a questão dos deserdados do mundo. Dos pobres que muitas vezes são chamados e cuidados como se fossem invisíveis. As pessoas não querem enxergar os outros pobres. Parece que eles não existem aos olhos do mundo.

Mas eles são milhões, milhões e milhões, que muitas vezes estão à espera de apenas um gesto. Estão à espera que uma pequena parcela do orçamento de cada país seja dedicada a eles. Para resolver problemas elementares: da comida, da educação, da moradia. Que custa tão pouco. Custa tão pouco, mas é tratado como se fosse impossível cuidar dos pobres. Eu nunca consegui entender.

No caso do Brasil, quando eu tomei posse em 2003, nós tínhamos 54 milhões de pessoas passando fome. Em 2014, a ONU reconheceu o Brasil como um país fora do Mapa da Fome. Eu fiquei fora do governo 15 anos. E quando eu votei, outra vez tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Em apenas dois anos e meio, nós acabamos com a fome. Uma demonstração de que é plenamente possível. E eu digo sempre que a coisa mais barata, a coisa mais fácil de a gente fazer é cuidar dos pobres. Eles custam pouco. E muitas vezes no orçamento parece que é muito, porque eles são muitos. E como tem muita gente pobre, parece muito dinheiro no orçamento. Mas é pouco se a gente comparar com o dinheiro que vai para outras coisas.

É apenas uma definição de prioridades. É apenas uma definição de escolha. Porque governar é fazer escolhas. Governar é decidir para quem você quer governar, de que lado você está, com quem você vai fazer relações. E eu sempre digo que a coisa mais fácil para um homem governar uma nação é você saber de onde você veio e você saber para onde você vai voltar. É você não esquecer a sua origem. É você não esquecer o seu berço. E não ter vergonha das coisas que você fez.

Para um governante, andar de cabeça erguida é mais importante que um Prêmio Nobel. Para um governante, cuidar das pessoas mais humildes é quase que uma obrigação bíblica. É um mandamento de Deus. Porque é para isso que a gente vem para governar.

E quando eu digo que um líder tem que fazer escolhas, é porque nós temos que decidir sempre. Toda decisão de um primeiro-ministro ou de um presidente da República, é para decidir para um lado ou para o outro lado. Para quem que você atender. E nós temos que fazer escolhas.

E uma das escolhas que a gente tem que fazer, é se a gente quer ser um líder respeitado. Ou temido. O líder respeitado, ele pode ser amado pelo seu povo. O líder temido, ele pode ser odiado pelo seu povo. Porque essa é a grande mensagem que a liderança tem que passar para o mundo. Quem é que se conforma com a duração da guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Quem é que pode se conformar com o genocídio impetrado na Faixa de Gaza durante tanto tempo? E não só a violência dos tiros e das guerras e das bombas, mas a violência de utilizar a fome, a vontade de comer de uma criança, como forma de torturá-las.

Quando nós aceitamos isso como normal, nós não estamos sendo seres humanos. Estamos sendo outra coisa. Que eu possivelmente não sei o que seja. Mas seres humanos nós não somos quando aceitamos isso como normal.

E por que isso acontece? Porque as instituições multilaterais que foram criadas para tentar evitar que essas coisas acontecessem, pararam de existir. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU e a ONU não funcionam mais. Não funcionam. Todas as guerras acontecidas nos últimos tempos foram guerras determinadas por gente que faz parte do Conselho de Segurança da ONU. E que não consultou, e que não aprovou em nenhum fórum.

Foi assim com a guerra do Iraque. O Bush [George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos] não consultou a ONU. Foi assim com a invasão da Líbia, Inglaterra e França não consultaram o Conselho de Segurança. Foi assim, sabe, com a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é membro fixo do Conselho de Segurança, mas também não consultou a ONU. E assim as coisas vão acontecendo, sem que haja nenhuma governança mundial capaz de dizer que não pode ser assim.

E entra a questão global. Entra a questão do clima. Ora, como é que nós vamos evitar que o planeta possa ser destruído se nós sabemos o que está destruindo o planeta e não tomamos atitude para evitar que ele seja destruído? Nós tomamos as decisões numa COP e quem é que vai cumprir essa decisão? O Protocolo de Kyoto até hoje não foi levado em prática. O Acordo de Paris muita gente não está respeitando. As decisões da COP no Brasil, da COP30, eu tenho dito que ela será a COP da verdade.

Ela será a COP em que a gente vai ter que dizer se a gente acredita ou não nas informações que a ciência está nos dando. O planeta corre ou não corre risco? As pequenas ilhas do Atlântico e do Pacífico correm ou não correm risco? E esse risco afeta mais as pessoas pobres que moram nas periferias das grandes metrópoles, que serão vítimas dos desastres climáticos: da seca, da chuva, do vento e do furacão.

E nós, líderes políticos, é que temos que tomar decisão: O que fazer? Não cada um pensando no seu país ou na sua pátria. Chega o momento em que a gente tem que pensar no planeta. E aí é que é preciso ter instrumentos de governança global. E é isso que nos faz falta hoje. Faz falta para a Malásia, faz falta para o Brasil e faz falta para o mundo.

Por isso, meu querido amigo, eu digo sempre que a gente não escolhe pai. A gente não escolhe mãe. A gente não escolhe, sabe? Amigo a gente escolhe. E eu quero lhe dizer que você, meu caro amigo Anwar Ibrahim, eu considero como meu amigo. Pelo seu passado, pela sua luta e pela sua tenacidade de enfrentar adversidades.

Eu quero que os ministros brasileiros e as ministras saiam daqui com a certeza de que essa visita de hoje é extremamente importante. Primeiro, pela amizade do primeiro-ministro de nos convidar para participar da ASEAM. Nós somos o primeiro país da América Latina a ser convidado para participar. Não é pouca coisa. E isso só pode acontecer quando existe um grau de confiança entre as pessoas. E eu espero que a participação do Brasil amanhã e depois da manhã, na segunda-feira, seja bastante relevante.

Não se esqueça de que eu faço aniversário na segunda-feira. Não se esqueça de que você prometeu que eu ia completar o aniversário aqui na Malásia. Então é importante lembrar.

E eu queria terminar, eu nem li o meu discurso aqui porque eu acho que a reunião foi tão importante entre os nossos ministros. Eu acho que há tanta confluência entre os nossos pensamentos que basta agora a gente fazer com que as nossas pessoas trabalhem de forma, sabe, com muito afinco para que possa acontecer nos próximos anos aquilo que não aconteceu em tantos outros anos. Porque não é possível que Malásia e Brasil tenham um fluxo comercial de só 6 bilhões. Não é possível. Alguma coisa está errada, sabe, no nosso comportamento. Alguma coisa está errada no nosso governo. Alguma coisa está errada nos nossos empresários. Alguma coisa está errada. Porque nós precisamos ter consciência de que um dos problemas que o mundo tem hoje é a ausência de lideranças. E na ausência de lideranças, tudo que é de pior pode acontecer.

Então, meus queridos companheiros ministros da Malásia e ministros brasileiros, nós vamos sair daqui com a missão. E a nossa missão é muito responsável. Nós precisamos da Malásia e a Malásia precisa do Brasil. E quem tem que cuidar disso somos nós. Ninguém está preocupado com a Malásia como vocês. Ninguém está preocupado com o Brasil como nós. Então, nós temos que juntar nossas preocupações. Saber o que nós temos de similaridade.

O que a Malásia pode vender para o Brasil. O que a Malásia pode transferir de tecnologia para o Brasil. O que o Brasil pode vender para a Malásia ou transferir tecnologia, transferir conhecimento. Até a dança carioca, a dança do Rio o primeiro-ministro pode aprender com muita facilidade. É só deixar um pouco de disponibilidade na sua agenda, porque só agenda de trabalho não dá certo.

Então, eu quero terminar essa entrevista aqui dizendo o seguinte: os acordos que foram firmados estão firmados. Nós vamos voltar para o Brasil com a certeza de que há 30 anos não vinha um presidente brasileiro na Malásia. Há 30 anos. O que é impensável, porque já faz muito tempo que a Malásia é tida e vendida aos olhos do mundo como lugar de extraordinário crescimento e desenvolvimento. E a gente poderia ter vindo aqui muito mais vezes.

Mas sempre tem a primeira vez. E eu quero terminar dizendo ao meu amigo, primeiro-ministro Ibrahim: esteja certo de que essa viagem vinha à Malásia, e esse carinho com que você está nos convidando para a viagem mudará a história da relação Brasil-Malásia.