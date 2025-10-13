Bolsonaro solicita ao STF visita de endocrinologista após "agravamento de episódios persistentes de soluço"

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Alegando o agravamento de persistentes crises de soluço, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita de uma médica endocrinologista. O documento foi encaminhado nesta segunda-feira (13) pela defesa de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, ao ministro Alexandre de Moraes.

Conforme a Folha de S.Paulo, o ex-presidente solicitou a visita de Marina Gazziotin Pasolini, endocrinologista especializada em emagrecimento e obesidade. Ela integra a equipe médica que acompanha Bolsonaro regularmente.

A defesa argumenta que a visita é necessária "em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito".

Também há expectativa que o ex-presidente realize exames nas próximas semanas para avaliar a condição da infecção pulmonar e seguir o tratamento contra o câncer de pele.