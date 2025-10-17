Política

"Simples e reservado"
Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar almoço de aniversário da filha; lista inclui nove convidados

A relação de nomes, no entanto, não inclui "os amigos da aniversariante, todos menores de idade"

Estadão Conteúdo

