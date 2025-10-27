Política

Após julgamento
Notícia

Bolsonaro apresenta recurso contra condenação no STF por trama golpista; defesa alega cerceamento e delação sem credibilidade

Embargos de declaração contestam possíveis falhas no julgamento, mas dificilmente o mérito ou penas



