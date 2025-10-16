Política

Por 19 a 11
Notícia

Base do governo barra convocação de irmão de Lula em CPI do INSS

Frei Chico, como é conhecido, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi), uma das entidades na mira da PF

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS