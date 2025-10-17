Barroso solicita sessão extraordinária para julgar descriminalização do aborto

Ministro anunciou aposentadoria e deve deixar o STF no sábado. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso solicitou nesta sexta-feira (17) uma sessão extraordinária em plenário virtual a fim de retomar o julgamento sobre a descriminalização do aborto no Brasil. A decisão de marcar ou não o julgamento cabe a Edson Fachin, presidente da Corte.

"Após o cancelamento do meu pedido de destaque e diante da excepcional urgência, decorrente da minha aposentadoria com efeitos a partir de 18.10.2025, solicito à Presidência desta Corte (...) a convocação de sessão virtual extraordinária do Plenário para continuidade do julgamento", diz o documento enviado por Barroso a Fachin, conforme O Globo.

A pauta não era movimentada no STF desde setembro de 2023, época em que a gaúcha Rosa Weber votou a favor da descriminalização antes de se aposentar. Após, o próprio Barroso pediu o destaque da pauta, decisão que foi levantada nesta sexta.

— A maternidade é escolha, não obrigação coercitiva — declarou Rosa na ocasião.

O pedido antecede a saída de Barroso do STF. O ministro anunciou aposentadoria no dia 9 de outubro, com data de despedida marcada para sábado (18).

Entenda o caso

O julgamento da questão é motivado por uma ação protocolada pelo PSOL em 2017. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser crime. A legenda alega que a criminalização afeta a dignidade da pessoa humana e afeta principalmente mulheres negras e pobres.

Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em casos de estupro, risco à vida da gestante ou fetos anencéfalos.

A ação foi relatada por Rosa Weber, que deixou o tribunal uma semana após iniciar o julgamento, em 22 de setembro de 2023, quando completou 75 anos e se aposentou compulsoriamente. O voto da ministra continua valendo nesta retomada do julgamento.

Entenda o pedido

Barroso poderia ter pautado o tema durante sua gestão como presidente do STF nos últimos anos. No entanto, justificou que o debate na sociedade ainda precisava amadurecer.

Após anunciar sua aposentadoria, na semana passada, citou a descriminalização do aborto. Na ocasião, disse que ainda estava indeciso sobre votar no processo e afirmou temer um "ambiente ainda mais turbulento".