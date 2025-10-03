Avião que transportaria Lula em viagem à Ilha do Marajó tem falha técnica antes da decolagem

Este é o segundo problema com avião enfrentado por Lula no último ano. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que deveria levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Arquipélago de Marajó, apresentou uma falha técnica na quinta-feira (2).

Em entrevista à TV Liberal, Lula relatou que o problema no motor da aeronave, um caça da FAB, foi constatado ainda em solo. Ele afirmou ainda que chegou a sentir medo que o avião pegasse fogo.

— Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caça da Força Aérea Brasilieira (FAB). Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo — relatou.

Leia Mais Cenário nacional tem Lula concorrendo à nova reeleição e oposição à espera do aval de Bolsonaro

Após o susto, a delegação segiu viagem utilizando um avião do modelo C-97 Brasília.

Problemas no México

Esta não é a primeira vez que Lula tem dificuldades para viajar. Em outubro do ano passado, o avião em que o presidente estava deu problema logo após a decolagem, no retorno de uma viagem oficial ao México.