Avião que transportaria Lula em viagem à Ilha do Marajó tem falha técnica antes da decolagem

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que deveria levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Arquipélago de Marajó, apresentou uma falha técnica na quinta-feira (2).
Em entrevista à TV Liberal, Lula relatou que o problema no motor da aeronave, um caça da FAB, foi constatado ainda em solo. Ele afirmou ainda que chegou a sentir medo que o avião pegasse fogo.
— Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caça da Força Aérea Brasilieira (FAB). Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo — relatou.
Após o susto, a delegação segiu viagem utilizando um avião do modelo C-97 Brasília.
Problemas no México
Esta não é a primeira vez que Lula tem dificuldades para viajar. Em outubro do ano passado, o avião em que o presidente estava deu problema logo após a decolagem, no retorno de uma viagem oficial ao México.
Na ocasião, a aeronave precisou dar 50 voltas para consumir combustível e pousar com segurança.