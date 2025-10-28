Assembleia Legislativa vota pacote do Tribunal de Justiça nesta terça-feira

Sessão discute projetos após aval da Mesa Diretora para votação. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

Os líderes de bancada na Assembleia Legislativa incluíram, na pauta de votações desta terça-feira (28), o pacote de projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. As três propostas serão analisadas ao longo da tarde, após quatro projetos de resolução propostos pela Mesa Diretora do parlamento.

O pacote também altera o plano de carreiras, cargos e remunerações dos servidores do Judiciário, ampliando as possibilidades de progressão na carreira. Na prática, segundo o sindicato da categoria, a proposta pode fazer com que a remuneração final de cada carreira chegue a 140% do valor inicial.

A administração do Tribunal de Justiça defende que as propostas servem para modernizar e aumentar a produtividade do Judiciário gaúcho.