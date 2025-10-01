Assembleia Legislativa aprova reorganização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do RS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, nesta terça-feira (30), um projeto de lei que prevê a reorganização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e a atualização administrativa da repartição. Foram 31 votos favoráveis à aprovação e 12 contrários.
O chamado projeto de lei 281/2025 altera uma lei de 2023, que define o quadro geral de cargos em comissão e funções gratificadas do Executivo. A proposta também cria 20 cargos em comissão (CCs) de diferentes níveis para a Sedur.
O objetivo das novas vagas é absorver, dentro da Sedur, atribuições da Metroplan, fundação responsável pela fiscalização do transporte metropolitano coletivo e cuja extinção foi aprovada em 2016.
Na justificativa encaminhada ao Legislativo, o Executivo afirma que o volume de atividades da Sedur aumentará com a incorporação dessas funções e que os cargos são "indispensáveis para que as atividades possam migrar definitivamente, sem prejuízo do atendimento das necessidades da população".
Entenda
- A Metroplan foi um dos oito órgãos que teve extinção aprovada em 2016, ainda na gestão de José Ivo Sartori (MDB)
- Em 2021, uma lei garantiu a transferência das competências da Metroplan para a Sedur, permitindo que essas atribuições fossem exercidas de forma compartilhada enquanto não houvesse o encerramento definitivo da fundação
- Em 2023, uma outra lei consolidou as competências da Sedur, absorvendo integralmente aquelas antes exercidas pela Metroplan