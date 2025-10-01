Assembleia Legislativa aprova reorganização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do RS

Foram 31 votos favoráveis à aprovação e 12 contrários. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, nesta terça-feira (30), um projeto de lei que prevê a reorganização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e a atualização administrativa da repartição. Foram 31 votos favoráveis à aprovação e 12 contrários.

O chamado projeto de lei 281/2025 altera uma lei de 2023, que define o quadro geral de cargos em comissão e funções gratificadas do Executivo. A proposta também cria 20 cargos em comissão (CCs) de diferentes níveis para a Sedur.

O objetivo das novas vagas é absorver, dentro da Sedur, atribuições da Metroplan, fundação responsável pela fiscalização do transporte metropolitano coletivo e cuja extinção foi aprovada em 2016.

Na justificativa encaminhada ao Legislativo, o Executivo afirma que o volume de atividades da Sedur aumentará com a incorporação dessas funções e que os cargos são "indispensáveis para que as atividades possam migrar definitivamente, sem prejuízo do atendimento das necessidades da população".

Entenda