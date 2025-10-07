Política

Segue para sanção
Notícia

Assembleia aprova doação de parte de área ocupada por indígenas em Viamão para instalação de centro logístico

Comunidade indígena da etnia Mbyá-Guarani reivindica a demarcação do local. Objetivo da prefeitura é atrair empresas para o espaço

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS