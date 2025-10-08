Aprovação ao governo Lula sobe e empata com desaprovação pela primeira vez desde janeiro, diz Quaest

Aprovação do governo Lula apresentou alta em outubro. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (8) mostra que a desaprovação do governo Lula (PT) caiu para 49%, uma redução de dois pontos porcentuais em relação ao resultado registrado em setembro. A aprovação, no entanto, subiu para 48% (era de 46%), apontando um empate, dentro da margem de erro, entre os índices.

O empate entre os dois indicadores não acontecia desde janeiro, quando 49% desaprovavam Lula e 47% aprovavam.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o levantamento tem 95% de nível de confiança.

Por região

A pesquisa aponta uma leve queda na aprovação entre os brasileiros que vivem no Centro-Oeste/Norte mas um aumento no Sul, Sudeste e Nordeste.

Aprovação

Nordeste: 62% (era 60%)

62% (era 60%) Centro-Oeste e Norte: 44% (era 45%)

44% (era 45%) Sudeste: 44% (era 41%)

44% (era 41%) Sul: 41% (era 39%)

Desaprovação

Nordeste: 36% (era 37%)

36% (era 37%) Centro-Oeste e Norte: 55% (era 52%)

55% (era 52%) Sudeste: 52% (era 55%)

52% (era 55%) Sul: 56% (era 60%)

Recorte econômico

A aprovação de Lula cresceu sobretudo entre os entrevistados que recebem mais de cinco salários mínimos, de 37% para 45%. Em contrapartida, a desaprovação neste grupo caiu de 60% para 52%.

Na faixa salarial de até dois salários, o presidente é aprovado por 54%, ante 43%. A desaprovação é majoritária (51%) entre quem recebe de dois a cinco salários. Neste caso, a aprovação é de 46%.

O levantamento também mediu a percepção econômica dos entrevistados. Neste sentido, diminuiu de 48% para 42% o grupo que acha que a economia piorou nos últimos 12 meses. Os seis pontos porcentuais foram transferidos à parcela que avalia que a situação econômica ficou do mesmo jeito, que cresceu de 29% para 35%. Ao mesmo tempo, 21% consideram que a economia melhorou e 2% não souberam ou não responderam — mesmos patamares de setembro.

Por outro lado, cresceram de 40% para 43% os entrevistados que demonstram otimismo e apostam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Os que acham o contrário oscilaram de 37% para 35% e aqueles que opinam que vai ficar do mesmo jeito continuaram em 19%.

Outros recortes

A aprovação entre os eleitores que recebem o Bolsa Família subiu. No levantamento divulgado nesta quarta, ficou em 67% (era 64%). Já a desaprovação se manteve a mesma do mês passado, 31%.

No recorte por idade, houve um empate técnico entre os eleitores com 60 anos ou mais. O placar agora é de 50% de eleitores que aprovam Lula (eram 53%) contra 46% que desaprovam (eram 45%).