Política

Futuro da Corte
Notícia

Aposentadoria antecipada de Barroso no STF dará a Lula chance de escolher novo ministro antes do fim do mandato

Ex-presidente da Corte poderia ficar no cargo até completar 75 anos, em 2033

Gustavo Chagas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS