Após megaoperação no Rio, Alcolumbre determina instalação de CPI do crime organizado

Ação na terça-feira deixou mais de cem mortos.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para a próxima terça-feira (4) a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a estrutura e o funcionamento do crime organizado.

"A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções", escreveu Alcolumbre em comunicado publicado na rede social X.

A decisão vem depois da megaoperação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho deixar, ao menos, 121 mortos, segundo o governo do Estado do Rio. A Defensoria Pública, porém, informou que o número de mortes é de 132 pessoas.

O presidente do Senado voltou a defender a união das instituições públicas contra as organizações criminosas.

"É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o País", afirmou.

Origem da CPI

A criação da CPI atende a um requerimento apresentado em fevereiro deste ano pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento foi lido por Alcolumbre em junho.

Vieira pretende ficar com a relatoria da CPI. A escolha, no entanto, ainda carece de acordo, uma vez que depende também de quem presidirá o grupo.

O colegiado contará com 11 integrantes titulares e sete suplentes. O prazo de funcionamento é de 120 dias. Pelo requerimento, o limite de despesas da CPI será de R$ 30 mil.