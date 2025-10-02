Advogado do Mensalão, Luiz Fernando Pacheco morre em São Paulo

Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco morreu aos 51 anos. OAB / Reprodução

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, 51 anos, foi encontrado desacordado em uma rua do bairro Higienópolis, em São Paulo. Ele estava desaparecido desde a noite de terça-feira (30) e teve a morte confirmada nesta quinta-feira (2) pela seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), que lamentou o caso.

Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.

Registrado como "morte suspeita", o caso será investigado pela polícia. O óbito foi registrado por volta da 1h40min de quarta-feira (1º) na Santa Casa de Misericórdia, conforme apuração do jornal O Globo. Uma pessoa teria avistado Pacheco caído na Rua Itambé e chamou as autoridades, que acionaram o Samu e o encaminharam ao pronto-socorro.

— Ele tinha 30 anos de carreira. Presidiu a comissão de prerrogativas da OAB-SP. Foi sempre um grande guerreiro do direito de defesa, das prerrogativas do cidadão, dos direitos humanos. Sempre trabalhou de maneira muito aguerrida nisso, como poucos — afirmou o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, ao Estadão.

Segundo o presidente da OAB, a instituição foi informada do desaparecimento de Pacheco na noite de quarta-feira, após o advogado não responder a ligações ou mensagens. Sica afirmou que o órgão acompanha o caso e decretou três dias de luto na entidade.

Além de conselheiro da OAB-SP e do Conselho Federal da OAB, Pacheco foi conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, Luiz Fernando Pacheco Advogados, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.

"Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Luiz Fernando Pacheco marcou a advocacia por sua atuação sempre muito firme na defesa de direitos da advocacia e de toda a sociedade, sem se intimidar com medidas ou decisões monocráticas dos Tribunais Superiores", afirmou a OAB-SP, em nota.

Coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho também lamentou a morte.

— Ele era um dos membros mais ativos do grupo. Era um advogado extremamente combativo, solidário e generoso. Estava vivendo um momento muito feliz da vida pessoal. É uma perda absolutamente irreparável.