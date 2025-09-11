Política

STF
Notícia

Zanin dá voto final para condenar Bolsonaro e demais réus por trama golpista

Ministro seguiu o relator, Alexandre de Moraes, e finalizou julgamento com placar de 4 a 1

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

Gustavo Chagas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS