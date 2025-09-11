Política

Julgamento da trama golpista
Notícia

Veja os argumentos de Luiz Fux para votar pela absolvição de Jair Bolsonaro

Por enquanto, o placar está em 2 a 1 contra o ex-presidente. Ainda faltam votar os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin

Zero Hora

