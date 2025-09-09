Veja frases que marcaram os votos de Moraes e Dino no julgamento de Bolsonaro e demais réus por golpe

Alexandre de Moraes e Flávio Dino foram os primeiros a votar. Evaristo Sa/ AFP; Gustavo Moreno/STF / Montagem

Começou nesta terça-feira (9) a fase da leitura dos votos dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da trama golpista. Com as manifestações de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, está em 2 a 0 o placar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de abolição do Estado democrático de direito.

A leitura do relatório de Moraes ultrapassou as cinco horas de duração. Já o voto de Dino foi mais curto, com cerca de uma hora. Ambos os pronunciamentos foram marcados por frases de efeito e recados, ora sutis, ora explícitos (veja abaixo as principais falas de Moraes e Dino).

Na quarta (10), está previsto o voto de Luiz Fux. A expectativa é por eventual divergência do ministro, que tem manifestado posições contrárias a Moraes. Na sequências, votam os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O julgamento deve ser encerrado na sexta (12).

Principais falas dos ministros

Alexandre de Moraes

Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa.

Ministro apresentou slide indicando que Bolsonaro comandou organização criminosa.

Beira a litigância de má-fé.

Moraes criticou os advogados dos réus, que pediram a nulidade da delação de Mauro Cid.

Não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado.

O ministro rebateu o argumento das defesas, que questionavam a realização de perguntas por parte de Moraes na etapa probatória do processo.

Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, discute a autoria.

Moraes destacou que o objetivo do julgamento não é provar o golpe, mas sim identificar quem participou dele.

O líder do grupo criminoso deixa claro para a sociedade, de viva voz, que jamais aceitaria uma derrota democrática nas eleições, que jamais cumpriria a vontade popular.

Moraes citou uma declaração de Bolsonaro em agosto de 2021, quando o ex-presidente promoveu a defesa do voto impresso. Para o ministro, a fala evidenciava a recusa em aceitar uma eventual derrota nas urnas.

Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas, que um ministro da Defesa do Brasil poderia ter emitido.

O relator criticou a nota divulgada pelo Ministério da Defesa, na época comandado pelo réu Paulo Sérgio Nogueira, dizendo que o texto foi redigido a mando de Bolsonaro para manter a incitação a medidas de exceção.

Isso não foi impresso numa gruta, isso não foi impresso escondido numa sala de terroristas, isso foi impresso no Palácio do Planalto.

Alexandre de Moraes abordou a apreensão do planejamento digital "Punhal Verde e Amarelo", relembrando que o plano visava sua morte e a da chapa eleita.

O 8 de Janeiro de 2023 foi a tentativa final.

Moraes afirmou que os eventos de 8 de Janeiro foram a culminação de um plano de "tomada e manutenção do poder".

Flávio Dino

Não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta.

O ministro destacou a atuação de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto nos planos de ruptura institucional.

Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia de modo inequívoco.

Dino criticou a articulação por anistia, afirmando que os crimes julgados são insuscetíveis de perdão, segundo a Constituição.

Não há julgamento aqui de uma posição política A ou B.

O magistrado negou que o Supremo tenha posição política, citando os casos do Mensalão e da negativa de habeas corpus a Lula no passado.

Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou um Mickey vão mudar o julgamento no Supremo?

Flávio Dino disse que o STF não se intimida diantes de pressões dos Estados Unidos, que aplicou sanções a restringindo o acesso de ministros ao país e bloqueando operações financeiras de Moraes junto a instituições americanas.

Trouxe flores, chocolates e bombons.

Dino ironizou manifestantes, dizendo que nenhum ofereceu presentes durante atos violentos em Brasília.

O nome do plano não era 'Bíblia Verde e Amarela', era 'Punhal Verde e Amarelo'.

Na mesma fala, o ministro ressaltou que nenhuma manifestação foi realizada em porta de igrejas, mas em frente a quartéis.

A culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid.

Além de Bolsonaro e Braga Netto, outros três réus foram citados por Dino entre aqueles de maior responsabilidade nos crimes denunciados.

Em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância.