Veja as penas impostas a Bolsonaro e aos demais condenados por golpe de Estado

Dosimetria foi definida durante sessão da Primeira Turma. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou as penas dos oito condenados por golpe de Estado, entre eles Jair Bolsonaro. A dosimetria foi definida nesta quinta-feira (11), após o colegiado decidir pela condenação dos réus (veja o placar aqui).

Apontado como líder de uma organização criminosa voltada à abolição do Estado democrático de direito, o ex-presidente recebeu a maior punição, superior a 27 anos de prisão. As demais penas variam de dois a 26 anos.

Todos os oito condenados foram também considerados inelegíveis. O STF ainda determinou a perda de cargo de Alexandre Ramagem (deputado federal e delegado da Polícia Federal) e Anderson Torres (delegado da PF).

Os ministros propuseram a perda de posto militar dos réus Jair Bolsonaro, Augusto Heleno Ribeiro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Almir Garnier. A situação de cada um será analisada pelo Superior Tribunal Militar (STM). Por não ter pena superior a dois anos, Mauro Cid não deve ser afetado.

Clique nos nomes e veja as penas impostas pela Corte a cada condenado:

Jair Bolsonaro, ex-presidente

27 anos e três meses (regime fechado)

Ex-presidente recebeu maior pena. SERGIO LIMA / AFP

Detalhamento: 24 anos e nove meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção

24 anos e nove meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção Multa: R$ 376.464

Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice

26 anos (regime fechado)

Braga Netto foi ministro da Casa Civil e da Defesa. DIDA SAMPAIO / Agência Estado

Detalhamento: 24 anos de reclusão e dois anos de detenção

24 anos de reclusão e dois anos de detenção Multa: R$ 151.800

Anderson Torres, ex-ministro

24 anos (regime fechado)

Torres foi ministro da Justiça e Segurança Pública. EVARISTO SA / AFP

Detalhamento: 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção

21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção Multa: R$ 151.800

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha

24 anos (regime fechado)

Almirante Garnier foi comandante da Marinha. Ton Molina / STF

Detalhamento: 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção

21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção Multa: R$ 151.800

Augusto Heleno, ex-ministro

21 anos (regime fechado)

Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Ton Molina / STF,Divulgação

Detalhamento: 18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção

18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção Multa: R$ 127.512

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro

19 anos (regime fechado)

General foi ministro da Defesa. Fellipe Sampaio / STF

Detalhamento: 19 anos de prisão

19 anos de prisão Multa: R$ 127.512

Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin

16 anos, um mês e 15 dias (regime fechado)

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), hoje é deputado federal. EVARISTO SA / AFP

Detalhamento: 16 anos, um mês e 15 dias de prisão

16 anos, um mês e 15 dias de prisão Multa: R$ 75.900

O STF ainda declarou a perda do mandato de Ramagem como deputado federal, pelo PL do Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados precisa confirmar a decisão.

A Corte também determinou a pera do cargo de delegado da Polícia Federal.

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens

Dois anos (regime aberto)

Tenente-coronel do Exército, foi ajudante de ordens de Bolsonaro. EVARISTO SA / AFP