Política

Prisão
Notícia

Veja as penas impostas a Bolsonaro e aos demais condenados por golpe de Estado

Ex-presidente deverá cumprir mais de 27 anos de cadeia em regime inicial fechado

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

Gustavo Chagas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS