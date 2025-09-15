Política

Declaração polêmica

Valdemar Costa Neto reconhece "planejamento de golpe" no Brasil, mas nega crime

Para o dirigente da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que realmente pesa são os episódios de 8 de janeiro de 2023

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci

