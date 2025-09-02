União Brasil e PP decidem deixar o governo Lula e apoiar projeto de anistia de Bolsonaro

Os partidos PP e União Brasil decidiram deixar, nesta terça-feira (2), o governo Lula. Com a decisão, os filiados das siglas estariam proibidos que ocupar cargos do governo federal. Os ministros dos Esportes, André Fufuca (PP), e do Turismo, Celso Sabino (União), devem ser diretamente impactados.
O impedimento não deve contemplar cargos indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) — que apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e o da Integração Nacional, Waldez Góes —, e pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), que indicou Carlos Vieira para a presidência da Caixa, segundo o jornal O Globo.
Além da saída do governo, a cúpula da federação União Progressista, dos partidos União Brasil e PP, decidiu apoiar um projeto de anistia a Jair Bolsonaro (PL), conforme a Folha de S. Paulo. De acordo com relatos, Sabino e Fufuca terão um prazo para deixar o governo. A projeção é de que eles deixem os cargos até o fim de setembro.
O veto ainda precisa ser votado pelas Executivas Nacionais das siglas. O anúncio deve ser oficializado na tarde desta terça (2), mesmo dia do começo do julgamento de Jair Bolsonaro e aliados do núcleo 1.
A decisão acontece em um momento de tensão entre o presidente Lula e o centrão. Em reunião ministerial, na semana passada, o líder do Executivo reclamou que os ministros das legendas não o defendem em eventos partidários. Além disso, Lula sugeriu que eles poderiam deixar o governo, caso desejassem.