União Brasil determina que filiados do partido peçam desligamento do governo federal em até 24 horas

União Brasil também manifestou irrestrita solidariedade ao presidente da sigla, Antonio Rueda. União Brasil / Divulgação

O União Brasil divulgou nesta quinta-feira (18) uma nota oficial em que dá 24 horas para que filiados do partido peçam desligamento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a nota, caso isso não ocorra, será considerada a "prática de ato de infidelidade partidária".

Ainda segundo o comunicado, o partido salienta que o "União Brasil seguirá atuando em sintonia com os anseios da sociedade brasileira e jamais se intimidará diante de tentativas de ataque a seus dirigentes".

No dia 2 de setembro, o PP e o União Brasil decidiram deixar o governo Lula. Com a decisão, os filiados das siglas estariam proibidos que ocupar cargos do governo federal.

Leia íntegra da nota divulgada pelo União Brasil:

"NOTA OFICIAL

União Brasil, por meio de sua Executiva Nacional e de suas Lideranças na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, manifesta irrestrita solidariedade ao Presidente Antonio Rueda, diante de notícias infundadas, prematuras e superficiais que tentam atingir a honra e a imagem do nosso principal dirigente.

Causa profunda estranheza que essas inverdades venham a público justamente poucos dias após a determinação oficial de afastamento de filiados do União Brasil de cargos ocupados no Governo Federal movimento legítimo, democrático e amplamente debatido nas instâncias partidárias.

Tal "coincidência" reforça a percepção de uso politico da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer a independência de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.

Esse posicionamento, aliás, foi hoje unanimemente reforçado pela aprovação da resolução que determina aos filiados do União Brasil o desligamento, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos cargos publicos de livre nome ação na Administração Pública Federal Direta ou lndireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária.

União Brasil seguirá atuando em sintonia com os anseios da sociedade brasileira e jamais se intimidará diante de tentativas de ataque a seus dirigentes.