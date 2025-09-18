Política

Suprema Corte
Notícia

Toffoli dá 10 dias para Câmara enviar ao STF informações sobre tramitação da PEC da Blindagem

A proposta de emenda à Constituição estabelece a necessidade de autorização do Congresso Nacional para abertura de um inquérito ou processo criminal contra parlamentares

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS