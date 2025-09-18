Toffoli dá 10 dias para Câmara enviar ao STF informações sobre tramitação da PEC da Blindagem

Toffoli é relator de uma ação do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que deseja suspender o andamento da proposta. Gustavo Moreno / STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (18) o prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados envie informações sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem à Corte. As informações são do g1.

Depois de receber as explicações, Toffoli deve decidir sobre o pedido para barrar a tramitação da proposta. O ministro é o relator de uma ação do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que deseja suspender o andamento do texto.

A PEC

A proposta de emenda à Constituição estabelece a necessidade de autorização do Congresso Nacional para abertura de um inquérito ou processo criminal contra parlamentares. O texto foi aprovado na Câmara em sessão realizada na noite de terça-feira (16).

O projeto foi aprovado em dois turnos. Na primeira rodada, foram 353 votos favoráveis e 134 contrários. Na segunda votação, foram 344 favoráveis e 133 contrários.

A PEC foi inspirada no texto original da Constituição de 1988, que determinava a votação prévia no Congresso para aprovar uma ação penal contra algum parlamentar. A proposta assegura que nenhum deputado ou senador responda a uma ação criminal sem que os seus pares aprovem com votação em suas respectivas casas (Senado ou Câmara dos Deputados).