Temer diz que será necessário "repensar tudo" sobre dosimetria de condenados pela trama golpista após novas sanções dos EUA

Ex-presidente citou a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes. MARCOS CORREA / Brazilian Vice Presidency/AFP

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou, nesta segunda-feira (22), que a proposta que busca reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros envolvidos na trama golpista precisa ser repensada após as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

— Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas. Da forma como o Paulinho da Força, deputado federal e o presidente da Câmara, Hugo Motta, estavam conduzindo, as coisas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco — afirmou Temer em entrevista à GloboNews durante um evento voltado a investidores, na zona sul de São Paulo.

— Essas coisas são assim, acontecem... é preciso deixar a poeira assentar e retomar o assunto — acrescentou.

A manifestação ocorreu após Viviane Barci, esposa de Moraes, ser alvo da aplicação da Lei Magnitsky. Além dela, uma empresa pertencente à família do ministro também foi incluída nas sanções.

Temer tem atuado como conselheiro político de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) na construção do projeto. À jornalista Malu Gaspar, o ex-presidente já havia afirmado que será necessário "repensar tudo de novo". E reforçou que ainda "não saberia dizer neste momento" qual o melhor caminho, mas que, se for chamado, "dará palpites".