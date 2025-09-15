Suspeitos de ameaçarem de morte o governador de Santa Catarina são alvos de operação policial

Ameaças foram direcionadas ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Eduardo Valente / Governo de Santa Catarina

A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira (15) os celulares de cinco suspeitos de trocarem mensagens com ameaças de morte contra o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). O grupo foi alvo de uma operação, realizada nos Estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraíba.

De acordo com o g1, os suspeitos teriam realizado uma troca de mensagens em um grupo de WhatsApp na última quinta-feira (11), em que houve suspeita de uma possível incitação à violência contra Mello. Um dos integrantes é servidor da prefeitura do município de Benedito Novo, no Vale do Itajaí. Em uma das mensagens, afirmou ter se encontrado com o governador.

Em resposta, as outras pessoas se manifestaram:

A primeira foi: “não esquece dos molotov”;

Depois, outro disse: “vê se essa faca tá afiada mesmo”;

Outra mensagem veio em resposta à menção sobre a faca: “e não esquece de rodar depois, importante!!” ;

; O último escreveu: “enferrujada. E bem suja”.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações vão continuar até que todos so fatos sejam esclarecidos.