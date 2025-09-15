Política

Trocas de mensagens
Notícia

Suspeitos de ameaçarem de morte o governador de Santa Catarina são alvos de operação policial

Polícia Civil apreendeu os celulares dos suspeitos. Servidor da prefeitura do município de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, está entre os envolvidos

Zero Hora

