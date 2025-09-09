Suspeito é detido após incêndio em banheiros químicos a menos de dois quilômetros do STF

Bombeiros controlaram as chamas e o suspeito foi preso. Joédson Alves / Agência Brasil

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desta terça-feira (9) após ser flagrado incendiando banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O local fica a menos de dois quilômetros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a corporação, o suspeito foi identificado por meio de câmeras de segurança.

De acordo com a PMDF, o homem utilizou um isqueiro para iniciar o fogo e tentou fugir em seguida. Ele foi alcançado por agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e levado à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. O caso foi registrado como dano ao patrimônio (veja vídeo abaixo).

O incêndio atingiu três banheiros químicos que estavam instalados na área central da capital federal. As estruturas haviam sido colocadas para atender ao público durante eventos cívicos e manifestações previstas para os próximos dias.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que reforçou o monitoramento na região da Esplanada, especialmente em áreas próximas a prédios públicos. O objetivo é evitar novos episódios semelhantes e garantir a integridade das instalações.

O caso ocorre em um momento de atenção redobrada das autoridades, devido à proximidade de atos públicos e à movimentação de grupos políticos em Brasília. A Polícia Civil investiga se há motivação ideológica por trás da ação do suspeito, segundo o g1.

Situação de rua e histórico de violência doméstica

Conforme a PMDF, o preso tem 22 anos, vive em situação de rua e possui um histórico policial com registros de violência doméstica, porte de arma branca e furtos.