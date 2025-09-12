Política

STM diz que perda de patentes de condenados por tentativa de golpe depende de ação do Ministério Público Militar

A análise do caso só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da ação, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos

Agência Brasil

