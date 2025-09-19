STF vota ação que busca restringir decisões judiciais sobre busca e apreensão nas dependências do Congresso 

Votação está em andamento no plenário virtual. Wallace Martins / STF / Divulgação

Uma ação da Mesa Diretora do Senado que busca restringir decisões judiciais sobre busca e apreensão nas dependências do Congresso começou a ser julgada no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (19), segundo o g1.

Em andamento no plenário virtual, os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram para fixar que é competência exclusiva do Supremo autorizar busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais ocupados por parlamentares. Os votos poderão ser inseridos no sistema eletrônico até o dia 26 de setembro.

O caso que está em julgamento chegou ao STF em 2016, quando a Mesa do Senado questionou a legalidade da Operação Métis, que investigava um esquema para atrapalhar o trabalho da Lava Jato contra parlamentares.