Política

Brasília
Notícia

STF vota ação que busca restringir decisões judiciais sobre busca e apreensão nas dependências do Congresso 

Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram para fixar competência exclusiva do Supremo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS