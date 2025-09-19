STF vota ação que busca restringir decisões judiciais sobre busca e apreensão nas dependências do Congresso 

Uma ação da Mesa Diretora do Senado que busca restringir decisões judiciais sobre busca e apreensão nas dependências do Congresso começou a ser julgada no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (19), segundo o g1.
Em andamento no plenário virtual, os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram para fixar que é competência exclusiva do Supremo autorizar busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais ocupados por parlamentares. Os votos poderão ser inseridos no sistema eletrônico até o dia 26 de setembro.
O caso que está em julgamento chegou ao STF em 2016, quando a Mesa do Senado questionou a legalidade da Operação Métis, que investigava um esquema para atrapalhar o trabalho da Lava Jato contra parlamentares.
A votação ocorre em um momento em que o Judiciário e o Legislativo vivem um momento de tensão. Nesta semana, avançaram propostas para proteger congressistas de processos judiciais, na chamada PEC da Blindagem, e para anistiar condenados pelo 8 de Janeiro.