STF publica ata de julgamento que condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus

Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus na Primeira Turma do STF terminou em 11 de setembro. Antonio Augusto / STF

Foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Boslonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. A partir de agora, a ata segue para a revisão dos ministros da Primeira Turma, para que seja publicado o acórdão em 60 dias.

De acordo com o g1, os magistrados terão 20 dias para entregar a revisão. Caso não seja enviado o voto revisado, a secretaria do STF pode preparar uma versão com base no voto proferido na sessão.

As defesas só poderão recorrer após a publicação do acórdão e as penas só começam a valer quando não houver mais chance de reversão.

Julgamento

A Primeira Turma alcançou maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus em 11 de setembro, com o voto da ministra Carmem Lúcia, que acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes. Ao total, foram 4 votos a 1, tendo somente o ministro Luiz Fux divergido.

A pena para o ex-presidente ficou definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa no valor de R$ 376 mil.

Crimes atribuídos a Bolsonaro