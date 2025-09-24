STF publica ata de julgamento que condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus

Foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Boslonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. A partir de agora, a ata segue para a revisão dos ministros da Primeira Turma, para que seja publicado o acórdão em 60 dias.
De acordo com o g1, os magistrados terão 20 dias para entregar a revisão. Caso não seja enviado o voto revisado, a secretaria do STF pode preparar uma versão com base no voto proferido na sessão.
As defesas só poderão recorrer após a publicação do acórdão e as penas só começam a valer quando não houver mais chance de reversão.
Julgamento
A Primeira Turma alcançou maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus em 11 de setembro, com o voto da ministra Carmem Lúcia, que acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes. Ao total, foram 4 votos a 1, tendo somente o ministro Luiz Fux divergido.
A pena para o ex-presidente ficou definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa no valor de R$ 376 mil.
Crimes atribuídos a Bolsonaro
- Golpe de Estado: oito anos e dois meses
- Abolição do Estado de direito: seis anos e seis meses
- Organização criminosa: sete anos e sete meses
- Dano qualificado: dois anos e seis meses
- Deterioração do patrimônio: dois anos e seis meses