STF notifica Eduardo Bolsonaro sobre denúncia por atuação nos EUA; deputado tem 15 dias para apresentar defesa

Parlamentar foi notificado por edital. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi notificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e tem 15 dias, a partir desta terça-feira (30), para responder a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

Eduardo foi notificado por edital — medida adotada "se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência". O parlamentar atualmente reside nos Estados Unidos e, por lá, pressionou o governo norte-americano a impor tarifas ao Brasil. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o deputado permanece nos EUA para "reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial".

"O denunciado, de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente, conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando, dessa maneira, a aplicação da lei penal. Tal fato é confessado expressamente pelas postagens realizadas pelo denunciado nas redes sociais", escreveu Moraes.

Para Moraes, a ciência do deputado sobre a denúncia é "inequívoca", já que o parlamentar se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda será a pauta da quarta-feira na Câmara dos Deputados

"Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X (antigo Twitter), contendo o seguinte trecho", escreveu o ministro.