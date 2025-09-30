Política

Nos Estados Unidos
Notícia

STF notifica Eduardo Bolsonaro sobre denúncia por atuação nos EUA; deputado tem 15 dias para apresentar defesa

Moraes disse que o parlamentar tem ciência sobre a denúncia, já que ele se manifestou sobre o assunto nas redes sociais

Zero Hora

