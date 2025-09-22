STF forma maioria para que apenas a Corte possa autorizar buscas no Congresso e em apartamentos funcionais

Cristiano Zanin é o relator do processo sobre decisões judiciais de instâncias inferiores no Legislativo. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para definir que apenas a Corte tem competência para autorizar operações de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais ocupados por parlamentares. A decisão ocorre no julgamento de uma ação movida pela Mesa Diretora do Senado, que questiona decisões judiciais tomadas por instâncias inferiores em espaços legislativos.

O julgamento é realizado via plenário virtual do STF desde a última sexta-feira (19), com prazo para inserção de votos até a próxima sexta (26). Na manhã desta segunda-feira (22), seis ministros haviam votado a favor da tese de que somente o Supremo pode autorizar medidas investigativas no Legislativo.

Votaram neste sentido os ministros Cristiano Zanin (relator), Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Além disso, os ministros rejeitaram a necessidade de autorização prévia dos presidentes da Câmara ou do Senado para o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas dependências do Congresso.

Tensão entre os Poderes

A análise ocorre em meio a um momento de tensão entre Judiciário e Legislativo. Na última semana, avançaram no Congresso propostas que buscam proteger parlamentares de processos judiciais e anistiar condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Apesar do contexto atual, a ação julgada pelo STF foi apresentada em 2016, após a Operação Métis, que investigava um suposto esquema para obstruir investigações da Lava-Jato. Na ocasião, houve suspeita de que policiais legislativos teriam realizado ações de contrainteligência em gabinetes e residências de senadores. A operação, autorizada pela Justiça Federal em Brasília, foi posteriormente arquivada pelo STF, sem apontar irregularidades.

Defesa da autonomia parlamentar

Ao apresentar a ação, a Mesa do Senado argumentou que não se trata de blindagem a parlamentares, mas de proteção ao exercício da função pública. Segundo a Casa, medidas cautelares determinadas por juízes de primeira instância podem atingir informações estratégicas e sigilosas relacionadas ao mandato.

O relator, ministro Cristiano Zanin, destacou que a discussão envolve a preservação da independência e autonomia dos mandatos parlamentares. "Ainda que a investigação não tenha como alvo direto o parlamentar, a apreensão de documentos ou aparelhos eletrônicos dentro do Congresso ou em imóvel funcional repercute, mesmo que indiretamente, sobre o desempenho da atividade parlamentar", afirmou.