STF forma maioria para manter o número de deputados federais na próxima eleição; ampliação deve ocorrer apenas em 2030

Atualmente, Câmara tem 513 parlamentares. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta terça-feira (30), para manter o número de deputados federais nas eleições de 2026. A votação teve início na segunda-feira (29), depois de o ministro Edson Fachin marcar a sessão extraordinária em plenário virtual.

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), havia encaminhado uma solicitação ao STF para que as alterações no número de deputados federais — de 513 para 531 — ou qualquer normatização que pudesse advir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam aplicáveis somente a partir das eleições de 2030.

A sessão extraordinária em plenário virtual ocorre para analisar a decisão do ministro relator, Luiz Fux, que determinou que o número de deputados federais para as eleições de 2026 deve permanecer o mesmo das eleições de 2022.

O relator atendeu pedido de Alcolumbre de manter o número atual nas próximas eleições. Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes seguiram o relator.

Entenda

A decisão de Fux diz respeito ao projeto aprovado pelos parlamentares em junho e vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho.

O texto foi aprovado pelos parlamentares como resposta a uma exigência do STF.

A Corte julgou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, atualizada pelo censo demográfico a cada 10 anos.

O Pará argumentou que teria direito a mais quatro deputados desde 2010. A última atualização foi em 1993.