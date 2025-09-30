STF forma maioria para manter o número de deputados federais na próxima eleição; ampliação deve ocorrer apenas em 2030

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta terça-feira (30), para manter o número de deputados federais nas eleições de 2026. A votação teve início na segunda-feira (29), depois de o ministro Edson Fachin marcar a sessão extraordinária em plenário virtual.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), havia encaminhado uma solicitação ao STF para que as alterações no número de deputados federais — de 513 para 531 — ou qualquer normatização que pudesse advir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam aplicáveis somente a partir das eleições de 2030.
A sessão extraordinária em plenário virtual ocorre para analisar a decisão do ministro relator, Luiz Fux, que determinou que o número de deputados federais para as eleições de 2026 deve permanecer o mesmo das eleições de 2022.
O relator atendeu pedido de Alcolumbre de manter o número atual nas próximas eleições. Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes seguiram o relator.
Entenda
A decisão de Fux diz respeito ao projeto aprovado pelos parlamentares em junho e vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho.
O texto foi aprovado pelos parlamentares como resposta a uma exigência do STF.
A Corte julgou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, atualizada pelo censo demográfico a cada 10 anos.
O Pará argumentou que teria direito a mais quatro deputados desde 2010. A última atualização foi em 1993.
O STF, então, determinou que o Congresso votasse uma lei para redistribuir a representação de deputados federais em relação à proporção da população brasileira em cada Estado e no Distrito Federal. A Constituição determina que nenhuma unidade da Federação tenha menos de oito ou mais de 70 deputados.